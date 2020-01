Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (22.01.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie stehe am Mittwoch stark unter Druck. Schuld daran sei wieder einmal Boeing. Der US-Flugzeugbauer habe bekanntgegeben, dass man selbst nicht vor "Mitte des Jahres" mit einer Freigabe des Krisenjets 737 Max rechne. Dies sei natürlich eine schwere Belastung für TUI. Der Touristikkonzern habe bereits 15 Maschinen dieses Typs im Betrieb, für die man nun Ersatz benötige. Hinzu kämen acht weitere Flieger, die TUI eigentlich 2019 von Boeing erhalten sollte.Ein TUI-Sprecher habe bereits betont: "Wir werden für unsere Gäste sicherstellen, dass ihre Urlaube 2020 wie geplant stattfinden." Für den Konzern werde das allerdings teuer. TUI rechne für das bis September laufende Geschäftsjahr mit Sonderbelastungen zwischen 130 und 400 Mio. Euro. Hierbei seien aber mögliche Entschädigungen von Boeing nicht eingerechnet - wobei hier natürlich noch vollkommen unklar sei, wann und in welcher Höhe diese fließen würden.Durch die jüngsten Kursrückgänge habe sich das Chartbild der TUI-Atie weiter verschlechtert. Auch die 10-Euro-Marke sei unterschritten worden. Das Momentum spreche derzeit auch gegen die Dividendenperle. Anleger sollten daher vorerst trotz der günstigen Bewertung der TUI-Aktie an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.10.2020)Börsenplätze TUI-Aktie: