Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,819 EUR -0,42% (28.01.2021, 11:37)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,814 EUR +0,08% (28.01.2021, 11:22)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (28.01.2021/ac/a/nw)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Shortseller BlackRock Investment Management (UK) Limited erhöht Netto-Leerverkaufsposition in TUI-Aktien massiv:Die Leerverkäufer des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited haben ihre Short-Aktivitäten in den Aktien des Reiseanbieters Europas TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) fast verdoppelt.Die Finanzprofis des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited haben am 26.01.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,53% auf 0,93% der TUI-Aktien angehoben.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der TUI AG:0,85% Melqart Asset Management (UK) Ltd (25.01.2021)0,81% Susquehanna International Holdings LLC (26.01.2021)0,72% AQR Capital Management, LLC (31.05.2019)0,60% GUEVOURA FUND (26.01.2021)Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 3,91% der Aktien der TUI AG. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze TUI-Aktie: