XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,01 EUR -1,34% (12.05.2020, 12:07)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,033 EUR -2,48% (12.05.2020, 12:21)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (12.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der deutsche Touristikriese hoffe weiterhin darauf, dass das so wichtige Sommergeschäft noch nicht verloren sei. Diesbezüglich habe Ryanair nun einen Vorstoß gewagt. Europas größter Billigflieger wolle seinen Flugbetrieb zum Sommer wieder deutlich hochfahren. Ab 1. Juli sollten bereits wieder 40% der regulären Flüge wieder stattfinden.Voraussetzung sei, dass die Regierungen die Reisebeschränkungen für Flüge innerhalb der EU lockern und an den Flughäfen Sicherheitsmaßnahmen zum Gesundheitsschutz eingeführt würden.Es dürfte spannend werden, ob zum einen die Regierungen den Plänen von Ryanair keinen Riegel vorschieben und ob auch tatsächlich genügend Passagiere zusammenkommen würden, damit sich die Durchführung der Flüge wirklich lohne. Für TUI wäre dies natürlich das ersehnte Zeichen zur Rückkehr in eine "neue Normalität". Es dürfte aber für den Touristikriesen auch im Sommer sehr schwer werden. Das Gros der Kunden scheine sich bei den Buchungen von Pauschalreisen oder gar Kreuzfahrten eher zurückzuhalten. Es würden viele Stornierungen drohen.TUI-Chef Fritz Joussen habe zwar bereits auf eine positive Buchungsentwicklung für das Jahr 2021 verwiesen, doch um die Zeit bis dahin zu überbrücken, dürfte der Reisekonzern wohl noch weiteres Kapital benötigen. Da zudem das Chartbild deutlich angeschlagen sei, rate "Der Aktionär" vorerst von einem Kauf der TUI-Aktie ab, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: