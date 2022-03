Börsenplätze TUI-Aktie:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (17.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI habe sich zuletzt erholen können. Die Reisebranche habe von anziehenden Buchungen profitiert. Die Auswirkungen des Krieges auf die kommenden Monate seien derzeit allerdings noch nicht eindeutig einschätzbar. Und auch Corona sei noch nicht passé. Vor dem Hintergrund sei die von TUI ausgesprochene Beschäftigungszusicherung durchaus bemerkenswert.Die Beschäftigten des Tourismus-Konzerns in Deutschland sollten eine grundsätzliche Jobgarantie bis mindestens zum Ende des kommenden Jahres erhalten. Nach Informationen aus Unternehmenskreisen sei ein "weitestgehender Kündigungsschutz" vereinbart worden, "sofern Abbaumaßnahmen nicht bereits feststehen".Der weltgrößte Touristikanbieter fahre derzeit einen personellen Sparkurs. In der Corona-Krise sei das Geschäft eingebrochen, es habe Milliarden an Staatshilfen gegeben. Zudem würden Angebote und Prozesse noch stärker digitalisiert. Daneben investiere der Konzern - aber die schon beschlossenen Kürzungen etwa in der Verwaltung, den Reisebüros und der eigenen Airline Tuifly seien auch heftig umstritten gewesen.Konzern- und weltweit hätten nach dem ersten Corona-Jahr 2020 insgesamt 8.000 Jobs auf der Streichliste gestanden. Bei 5.000, viele davon im Ausland, sei der Plan im vergangenen Frühjahr bereits umgesetzt gewesen. Für den Sommer 2022 rechne TUI mit einer starken Erholung des Geschäfts.Die Beschäftigungsgarantie signalisiert sicherlich Zuversicht, dennoch bleibt TUI weiterhin ein heißes Eisen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Ein weiteres Problem sei das (zuletzt) undurchsichtige Spiel des russischen Anker-Aktionärs Alexej Mordaschow. (Analyse vom 17.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link