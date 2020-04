XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,174 EUR -7,19% (24.04.2020, 14:46)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,209 EUR -6,44% (24.04.2020, 15:01)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (24.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In immer mehr Ländern Europas gebe es Fortschritte bei der Eindämmung des Coronavirus. In Österreich werde bereits eifrig über eine mögliche Grenzöffnung für deutsche Urlauber nachgedacht. Doch in einem für den Touristikriesen bedeutenden Sektor herrsche verständlicherweise weiterhin Stillstand: bei den Kreuzfahrten.So habe TUI Cruises nun angekündigt, dass die Aussetzung des Betriebs bis Ende Mai verlängert werde. Kunden, die ihre Kreuzfahrt würden umbuchen wollen, würden einen Preisvorteil von 10% erhalten.Es sei natürlich längst keine Überraschung mehr, dass der Ausstand angesichts der Corona-Pandemie weiter fortgesetzt werde. Es bleibt daher dabei: Ein Investment in die TUI-Aktie ist und bleibt eine Glaubensfrage, so Thorsten Küfner. Erwarte man für die kommenden Jahre eine "Normalisierung" des Reiseverkehrs oder nicht? Wer davon ausgehe, dass TUIs Geschäft mit Pauschalreisen, Kreuzfahrten & Co ab dem kommenden Jahr wieder laufen werde, könne das im historischen Vergleich wirklich sehr günstige Bewertungsniveau zum Einstieg nutzen. Wichtig dabei: Ein Stoppkurs sollte das Kapital absichern. "Der Aktionär" empfehle hierfür aktuell die Marke von 2,90 Euro. (Analyse vom 24.04.2020)Börsenplätze TUI-Aktie: