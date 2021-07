Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (07.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Mit der Lockerung von Reisebeschränkungen für Portugal wolle TUI wieder mehr Urlauberinnen und Urlauber in das Land am Atlantik bringen. Reisen an die Algarve würden für Neubuchungen gegen Ende der Woche wieder aufgenommen, habe TUI angekündigt. Doch die aktuellen Meldungen rund um die Delta-Variante des Coronavirus würden verunsichern."Verlassen Sie Ihr Haus nicht!" Der Satz klinge nach Frühjahr 2020, stamme aber von heute. Wegen der Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante werde der Lockdown in der australischen Metropole Sydney um eine Woche verlängert. Die Corona-Zahlen seien immer noch "höher, als wir es uns gewünscht hätten", habe die Premierministerin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian gesagt. Noch bestehe die feste Absicht, die Einschränkungen am 16. Juli aufzuheben.Australien sei weit weg. Doch auch die Deutschen würden sich sorgen. Steige doch die Inzidenz neuerdings auch hierzulande wieder leicht an. Verglichen mit anderen europäischen Ländern liege Deutschland aktuell allerdings im positiven Sinne noch an der Spitze - mit einer Inzidenz von nur 5,1 Neuinfektionen binnen sieben Tagen. Noch.Einer neuen Umfrage zufolge würden die Bundesbürger bei der Auswahl ihrer Reiseziele ganz besonders viel Wert auf die Sicherheit legen. Umweltaspekte würden hingegen an Bedeutung verlieren, wie aus den Ergebnissen der repräsentativen Studie im Auftrag der Hamburger BAT-Stiftung für Zukunftsfragen hervorgehe. "Zu attraktiv bleiben Flug-Reiseziele, zu groß die Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer und zu interessant fremde Länder und Kulturen, als dass die Mehrheit der Reisenden hierauf verzichten möchte", habe es zur Begründung geheißen, dass das Umweltbewusstsein beim Urlaub etwas nachlasse.Das Geschäft von Fluggesellschaften und Reise-Veranstaltern bleibe abhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie. Eine vierte Welle, ausgelöst etwa durch die besonders ansteckende Delta-Variante, würde die meisten Aktienkurse wieder belasten. Bei TUI sei die charttechnische Unterstützungszone bei 4,08 Euro wichtig. Werde sie unterschritten, dürfte der Titel in der Folge weiter abtauchen und auch die 200-Tage-Linie bei 3,83 Euro testen.In TUI engagierte Anleger benötigen weiterhin Mut und Nerven, können jedoch dabei bleiben, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Eine Stopp-Loss-Order bei 3,60 Euro verhindere im Falle eines Falles Schlimmeres. (Analyse vom 07.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: