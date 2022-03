Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,798 EUR +1,78% (14.03.2022, 16:00)



2,789 EUR +1,16% (14.03.2022, 15:45)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (14.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI habe zuletzt anziehende Buchungen vermeldet. Das habe dem Tourismus-Titel zu einem Wochenplus von rund 18 Prozent verholfen. Auf der anderen Seite seien der Ukraine-Krieg und dessen unabsehbare wirtschaftliche Folgen mächtige Belastungsfaktoren. Die Analysten seien dementsprechend skeptisch.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe die Einstufung für den Reiseveranstalter auf "market-perform" mit einem Kursziel von 2,5 Euro belassen. Die ökonomischen Auswirkungen des Ukraine-Krieges ließen sich aktuell noch schwer fassen, so die Bernstein-Analysten. Für langfristig orientierte Anleger biete der jüngste Kursrückschlag im Reisesektor jedoch einen guten Einstiegspunkt.Etwas optimistischer mit Blick auf das Kursziel sei die Deutsche Bank. Sie habe die TUI-Aktie in einer aktuellen Studie bei einem Hold-Rating mit einem Kursziel von 3,10 Euro versehen. Demnach hätte der Titel rund zehn Prozent Aufwärtspotenzial. Anleger sollten die Tourismus-Branche auf jeden Fall mit Vorsicht betrachten.Die TUI-Aktie gewinne am Montag rund ein Prozent auf 2,78 Euro - im Tages-Hoch habe das Papier des Tourismus-Konzerns bei 2,87 Euro notiert. Die nächste Hürde, die es auf dem Weg nach oben zu überwunden gelte, sei die 21-Tages-Linie bei 2,88 Euro.Kurzum: Die TUI-Aktie ist kein Kauf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link