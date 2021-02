Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (03.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das Geschäftsmodell von TUI sei der Verkauf von Reisen beziehungsweise das Ermöglichen von Urlaub rund um den Globus. Auch "Deutschland" habe sich dank Corona zu einem beliebten Reiseziel gemausert. So dürfte der Vorstoß des Deutschen Tourismusverbands (DTV), der Vorschläge für einen strukturierten Neustart des Inlands-Tourismus gemacht habe, bei den Hannoveranern gleichsam offene Türen einrennen.Konkret schlage der DTV eine Art Ampelsystem vor. In der Stufe Grün bei einer Sieben-Tage-Inzidenz bis maximal 35 solle Tourismus in allen Bereichen unter Beachtung der strengen Regeln möglich sein. Die Inzidenz gebe die Infektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an. Oberhalb von 35 sehe das Strategiepapier spezifische Auflagen verpflichtend vor (Stufe gelb). Bei einer Inzidenz von mehr als 50 (Stufe rot) sollten Reiseziele ihre touristischen Angebote schließen.Je weiter die Impfung vorankomme, je mehr getestet werde und je besser die Kontaktnachverfolgung funktioniere, desto eher werde Tourismus wieder möglich, erläuterte Meyer. Die Inzidenzwerte der Ampel seien daher ständig zu überprüfen und anzupassen.DTV-Präsident Reinhard Meyer habe vor einem weiteren Hin und Her von Öffnung und Schließung gewarnt. Einen "Jojo-Effekt" verkrafte die Branche nicht. Bund und Länder seien nun gefordert, "im Dialog mit der Branche für eine sichere und gerechte Öffnungsstrategie des Deutschlandtourismus zu sorgen". In dieser Woche solle den Angaben zufolge die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Erarbeitung einer bundesweiten Öffnungsstrategie tagen.DER AKTIONÄR, der die TUI-Aktie in seinem Langfrist-Depot halte, spekuliere genau auf diese mittelfristige Gesundung des Tourismus. Wichtig: Die TUI-Aktie ist nur für mutige Anleger mit entsprechendem Risiko-Bewusstsein geeignet, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)