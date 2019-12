Börsenplätze TUI-Aktie:



Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

11,54 EUR +0,65% (06.12.2019, 11:01)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

11,54 EUR +0,39% (06.12.2019, 11:16)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (06.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das Papier des Touristikriesen stecke nach der beeindruckenden Kursrally seit Mitte August aktuell in einer Korrekturphase fest. Im operativen Geschäft laufe es aber weiterhin rund, wie nun die jüngsten Zahlen zur Kreuzfahrtbranche belegt hätten. Demnach sei der Kreuzfahrttourismus in Deutschland weiterhin auf kräftigem Wachstumskurs. Das Passagieraufkommen sei in der ersten Jahreshälfte um 17% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf rund 1,08 Mio. Passagiere gestiegen, habe der Verband Clia Deutschland mitgeteilt. Er vertrete die deutsche Kreuzfahrtindustrie.Einer der größten Profiteure dieses Trends sei die TUI. Der Konzern glänze in diesem Bereich bereits seit längerer Zeit mit fast voll ausgelasteten Kreuzfahrtschiffen und hohen Wachstumsraten.Auch wenn sich das Chartbild aktuell wieder etwas eingetrübt habe: Die günstig bewertete TUI-Aktie bleibe für mutige Anleger mit einem langen Atem nach wie vor ein sehr attraktives Investment. Wer bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 9,70 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.12.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link