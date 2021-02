Börsenplätze TUI-Aktie:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (16.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Tourismus-Industrie und damit TUI sehne einen schnellstmöglichen Neustart förmlich herbei. Das Thema "Oster-Urlaub 2021" sei eigentlich vom Tisch gewesen, nachdem Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer derartigen Gedankenspielen via "Bild am Sonntag" eine eindeutige Absage erteilt habe. Nun würden jedoch sowohl die Bundesregierung als auch Landespolitiker der Reisebranche Hoffnungen auf ein zeitnahes Comeback machen. Die TUI-Aktie goutiere das mit einem Aufschlag von fünf Prozent.Die derzeitige Lage entwickele sich positiv, habe Regierungssprecher Steffen Seibert gesagt und auf habe sinkende Infektionszahlen, weniger intensivmedizinisch betreute Covid-19-Patienten und den Rückgang der Todesfälle verwiesen. Die Bundesregierung "insgesamt arbeitet daran, dass Ostern 2021 schon wieder ein etwas anderes Fest wird, als Ostern 2020 war", habe Seibert erklärt.Optimismus sei in diesen extremen Corona-Zeiten gerade für den Tourismus wichtig. Und die geäußerte Zuversicht der Politiker in Sachen Inlands-Tourismus werde der Reisebranche guttun. Auch wenn TUI vor allem Spezialist für die Mittelmeer-Destinationen sei - der Anteil des Deutschland-Geschäfts am Gesamtumsatz dürfte in diesem Jahr weiter ansteigen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link