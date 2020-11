Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,351 EUR +0,18% (03.11.2020, 16:12)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,387 EUR +1,96% (03.11.2020, 15:58)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (03.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie schlage sich trotz der aktuellen Corona-Entwicklung erstaunlich wacker. Den aus Börsensicht miserablen Oktober habe der Titel mit grünen Vorzeichen abgeschlossen und im heutigen Handelsverlauf habe das Papier des weltweit größte Reiseveranstalters bereits 3,45 Euro erreicht. Ob die jüngsten durchaus kreativen Ideen für diese "Kursstärke" verantwortlich seien, dürfe zumindest bezweifelt werden.So solle vom 5. November bis 3. Dezember das "Schmidt-Theater" an Bord der Mein Schiff 1 der TUI Cruises (Gemeinschaftsunternehmen von TUI und Royal Caribbean) gastieren. Der Ozean-Riese sei ab diesem (morgigen) Donnerstag in 3- und 4-tägigen Kurzkreuzfahrten ab und bis Kiel in der Ostsee unterwegs, heiße es auf der TUI-Homepage. Erst jüngst habe der Touristik-Konzern ein innovatives Angebot am Markt platziert, das es so explizit wohl noch nicht in der Welt des Tourismus gegeben haben dürfte: So biete der Reisekonzern in seinen Urlaubs-Clubs nun auch Familienzimmer als Büros an - um die ungenutzten größeren Zimmer für Home-Office-Arbeiter schmackhaft zu machen. Erste Buchungen hierfür im Robinson-Club in Portugal seien nach TUI-Aussagen bereits eingegangen.Dass TUI mit allen Mittel versuche, der Corona-Krise zu trotzen, sei sicherlich positiv zu bewerten. Dennoch: Die Aktionen seien umsatzseitig im Ergebnis nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Anleger würden bei der Aktie weiterhin nicht an Bord gehen. Allenfalls erfahrene Trader können auf kurzfristige Entwicklungen spekulieren und damit ihr Glück bei der TUI-Aktie versuchen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.11.2020)Börsenplätze TUI-Aktie: