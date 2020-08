Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,419 EUR +1,30% (24.08.2020, 11:24)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,41 EUR -0,35% (24.08.2020, 11:09)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (24.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Reisebranche und damit auch der weltgrößte Touristik-Konzern TUI würden ums Überleben kämpfen. Damit dies gelinge, wäre es wichtig, dass Reisen und Urlaub - trotz Corona - ohne überbordende Mitwirkungspflichten und Anforderungen an die Kunden möglich seien. Doch gerade zwei beliebte "Herbst-Destinationen" mit eigentlich gutem Preis-Leistungsverhältnis würden es den Touristen (noch) schwerer machen - statt leichter.So müssten Ägypten-Urlauber ab 1. September bei der Einreise einen negativen, maximal 72 Stunden alten PCR-Test vorlegen, berichte die Touristik-Zeitschrift fvw. Dieser sei bislang nur an den Flughäfen großer Städte erforderlich gewesen, nicht aber in den touristischen Gebieten. "Angesichts der steigenden Infektionszahlen wollen wir sicherstellen, dass alle Einreisenden gesund sind", begründe Ägyptens Ministerpräsident Mostafa Madbouly die Maßnahme.Zuvor habe Tunesien bereits ähnlich Maßnahmen ergriffen: Urlauber aus Deutschland müssten erstens bei Einreise nach Tunesien einen negativen PCR-Test vorlegen. Zweitens müssten sie sich - zusätzlich zum negativen Test - in Heimquarantäne begeben. Diese dauere 14 Tage.Sowohl für Reisende als auch für Anleger sei der Tourismus mehr als unbefriedigend. Investoren sollten die Aktie des weltgrößten Touristik-Konzerns derzeit nicht auf ihrem Kaufzettel haben, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 24.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link