XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,911 EUR +0,28% (02.04.2020, 13:12)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,906 EUR +1,45% (02.04.2020, 13:31)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (02.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Nach den zum Teil dramatischen Kursverlusten der vergangenen Wochen und der hohen Volatilität scheine die TUI-Aktie allmählich wieder etwas "zur Ruhe" zu kommen. Zahlreiche Anleger würden sich aktuell fragen, ob das nun der passende Zeitpunkt für einen Einstieg beim europäischen Marktführer im Touristikgeschäft sei. An der TUI-Aktie würden sich allerdings weiterhin die Geister scheiden - auch im Lager der Analysten. Denn beim Blick auf die jüngsten Studien ergebe sich ein Bild, das es in dieser Form an der Börse wohl nur äußerst selten gegeben habe.So würden derzeit gerade einmal drei der aktuell 21 Experten raten, die sich regelmäßig mit der TUI befassen würden, zum Kauf der Aktie. Elfmal gebe es das Anlagevotum "halten" und sieben Analysten würden den Ausstieg empfehlen. Demnach wäre die Entscheidung relativ klar: Anleger sollten die Finger von der TUI-Aktie lassen.Ganz anders sehe das Bild jedoch beim Blick auf die Kursziele aus. Denn auch zahlreiche Experten, die aktuell noch eher skeptisch für die TUI-Aktie gestimmt seien, würden den fairen Wert klar über dem derzeitigen Kursniveau sehen. So betrage das durchschnittliche Kursziel 7,42 Euro. Das liege satte 89% (!)über dem aktuellen Kursniveau. Demnach wäre die TUI-Aktie wiederum ein glasklarer KaufBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: