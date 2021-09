Börsenplätze TRATON-Aktie:



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. Für TRATON gehört zu nachhaltigem wirtschaftlichen Wachstum auch immer ein respektvoller Umgang mit Mensch und Natur. Der Dreiklang von People, Planet und Performance wird die Zukunft von TRATON bestimmen. (02.09.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA).Nachdem TRATON Anfang Juli die Komplettübernahme des US-Nfz-Herstellers Navistar (Anteilserhöhung von 16,7% auf 100,0%) vollzogen habe (Kaufpreis: 44,50 USD je Navistar-Aktie in bar bzw. rund 3,7 Mrd. USD), sei nun (per 31.08.) auch der verschmelzungsrechtliche Squeeze-Out bei der Tochter MAN SE (Anteilserhöhung von 94,4% auf 100,0%) durch den Eintrag in das Handelsregister wirksam geworden.Die Barabfindung habe sich auf 70,68 Euro je MAN-Stamm-/Vorzugsaktie belaufen, was für TRATON einen Mittelabfluss von 586 Mio. Euro bedeute. Damit halte TRATON nun an allen wichtigen Tochtergesellschaften einen Anteil von 100,0%, was sich kurz über lang positiv auf die Effizienz und damit die Ergebnisentwicklung auswirken sollte. Der Mittelabfluss aus den beiden Transaktionen habe sich im dritten Quartal (Q3) 2021 auf rund 3,7 Mrd. Euro beziffert (zum Vergleich Nettoliquidität des Industriegeschäfts per 30.06.2021: 578 Mio. Euro).Als (temporärer) Belastungsfaktor für die TRATON-Aktie, die gegenwärtig (Xetra-Schlusskurs vom 01.09.2021: 24,86 Euro) moderat unter dem Platzierungspreis (27,00 Euro je TRATON-Aktie) im Rahmen des Börsengangs (Juni 2019) notiere, sehe der Analyst nach wie vor die vom TRATON-Management angekündigte Stärkung der Kapitalstruktur (wahrscheinlich Kapitalerhöhung). Zudem hätten sich jüngst die Konjunkturperspektiven (OECD, China) zumindest vorerst eingetrübt. Der CEO-Wechsel bei Navistar (Carlbaum habe per 01.09. Lisboa abgelöst) sei in Anbetracht der neuen Eigentümer-Verhältnisse folgerichtig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link