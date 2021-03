Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "TRATON SE": Keine vorhanden.



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. Für TRATON gehört zu nachhaltigem wirtschaftlichen Wachstum auch immer ein respektvoller Umgang mit Mensch und Natur. Der Dreiklang von People, Planet und Performance wird die Zukunft von TRATON bestimmen. (24.03.2021/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA).Der TRATON-Konzern habe im Geschäftsjahr 2020 infolge der Corona-Pandemie einen starken Rückgang bei Absatz, Umsatz und insbesondere den Ergebnisgrößen verkraften müssen, die teilweise in die roten Zahlen gerutscht seien.Das Unternehmen habe ein starkes Absatzminus von 21,5% auf 190.180 Fahrzeuge erlitten. Die Auftragseingänge seien allerdings nur um 5% auf 216.251 Einheiten zurückgegangen. Der Konzernumsatz sei um 16,1% auf EUR 22,580 Mrd. gesunken. Das operative Ergebnis des Konzerns sei um 95,7% abgesackt, sodass nur noch ein Gewinn von EUR 81 Mio. erwirtschaftet worden sei. MAN sei beim operativen Ergebnis sogar mit EUR -553 Mio. (Vj.: EUR +371 Mio.) tief in den roten Bereich gerutscht, derweil sich das operative Ergebnis von Scania auf EUR 748 Mio. halbiert habe. In der Folge sei die operative Marge des Konzerns deutlich von 7,0% auf 0,4% eingebrochen.Das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter sei auch in die roten Zahlen gefallen und habe bei EUR -0,101 Mrd. (Vj.: EUR +1,518 Mrd.) gelegen. Hieraus errechne sich ein Ergebnis je Aktie in Höhe von EUR -0,20 (Vj.: EUR +3,04).Vorstand und Aufsichtsrat würden der am 30. Juni 2021 stattfindenden Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2020 trotz des negativen Konzernergebnisses nach Steuern die Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,25je Aktie vorschlagen.Frank Schwope, Aktienanalyst der NORD LB, empfiehlt weiterhin, die TRATON-Aktie zu halten. Das Kursziel werde von EUR 22,00 auf EUR 23,00 angehoben. (Analyse vom 24.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link