ISIN TORNOS-Aktie:

CH0011607683



WKN TORNOS-Aktie:

632630



Ticker-Symbol TORNOS-Aktie:

TNSN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol TORNOS-Aktie:

TOHN



Kurzprofil TORNOS:



TORNOS (ISIN: CH0011607683, WKN: 632630, Ticker-Symbol: TNSN, SIX Swiss Ex: TOHN) ist in der Herstellung von Werkzeugmaschinen für die Fertigung von Bauteilen spezialisiert, die extreme Präzision und Qualität erfordern. Die Firma verfügt über ein weltweites Vertriebs und Servicenetz.



Die Produktpalette von TORNOS konzentriert sich auf:



- Numerisch gesteuerte Einspindeldrehmaschinen mit beweglichem Spindelstock für die Fertigung von Werkstücken mit einem Durchmesser unter 32 mm



- Numerisch gesteuerte und kurvengesteuerte Mehrspindeldrehmaschinen für die Fertigung von Werkstücken mit einem Durchmesser bis zu 28 mm



- Bearbeitungszentren für die Fertigung komplexer Präzisionsteile mit einem Volumen von 1 dm3 www.almac.ch (25.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - TORNOS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Schweizer Werkzeugmaschinenherstellers TORNOS (ISIN: CH0011607683, WKN: 632630, Ticker-Symbol: TNSN, SIX Swiss Ex: TOHN) von CHF 3,40 auf CHF 3,60.Geschäftsjahr 2016: Tiefererer Umsatz wegen Automotive: Unter Berücksichtigung des schwächeren Abschneidens der Automotive-Sparte (knapp ein Drittel des Umsatzes), wo mittelgroße Kunden gezögert hätten, in hochwertige Mehrspindelmaschinen zu investieren, senke Furger seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2017 um -3%.Weniger negativer Produktmix: Obwohl weniger Maschinen des oberen Segments verkauft worden seien, habe TORNOS im Geschäftsjahr 2016 in anderen Bereichen durchaus gute Werte erreicht. So habe sich z.B. die SwissNano-Produktlinie (+80%) sehr gut in der Uhrenindustrie verkauft. Angesichts des etwas weniger negativen Produktmixes in H2 16 sowie der gelungenen Einsparungen (Vollzeitstellen-Abbau), erhöhe der Analyst seine EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2016 von CHF -5,7 Mio. auf CHF -3,7 Mio. (op. EBIT: CHF -4,8 Mio.). Außerdem berücksichtige er den nicht-operativen Gewinn von CHF 0,3 Mio. aus dem potenziellen Immobilienverkauf im Geschäftsjahr 2017.Furger erhöhe seine EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2016 von CHF -0,3 auf CHF -0,2. Und für 2017 und 2018 um +5% bzw. -2%.Furger überarbeite seine Schätzungen infolge der Veröffentlichung von Auftragseingang und Umsatz für das Geschäftsjahr 2016. Die positive Auftragsdynamik in Q4 16 (z.B. für zwei neue MultiSwiss-Produkte) treibe die Hoffnung an, dass TORNOS in GJ17E die Gewinnschwelle erreiche. Die Gewinnschwelle befinde sich bei ca. CHF 155 bis 160 Mio. Trotz anfänglich ermutigender Anzeichen beim Auftragseingang erwarte der Analyst jedoch noch keine deutliche Erholung.Börsenplätze TORNOS-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs TORNOS-Aktie:3,211 EUR +4,70% (25.01.2017, 08:14)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs TORNOS-Aktie:3,50 CHF 0,00% (25.01.2017, 10:43)