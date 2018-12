Tradegate-Aktienkurs TOM TAILOR-Aktie:

Kurzprofil TOM TAILOR Holding AG:



Die TOM TAILOR GROUP (ISIN: DE000A0STST2, WKN: A0STST, Ticker-Symbol: TTI) ist ein international tätiges Mode- und Lifestyle-Unternehmen, das mit seinen beiden Dachmarken TOM TAILOR und BONITA modische Bekleidung und Accessoires im mittleren Preissegment anbietet. Die Dachmarke TOM TAILOR umfasst die Marken TOM TAILOR, TOM TAILOR Denim, TOM TAILOR POLO TEAM sowie TOM TAILOR CONTEMPORARY. Die Kollektionen sind auf eine Zielgruppe zwischen 0 und 40 Jahren zugeschnitten und zeichnen sich durch hochwertige Qualitäten aus. Seit August 2012 gehört BONITA, einer der führenden deutschen Modemarkenhersteller und -händler, zur TOM TAILOR GROUP. BONITA vertreibt Damen- und Herrenkollektionen für die Zielgruppe ab 40 Jahren.



Die TOM TAILOR GROUP erzielte im Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz von 932,1 Mio. EUR, dazu trug BONITA 324,9 Mio. EUR bei. Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Ende Juni 2015 zählten hierzu 405 TOM TAILOR Filialen sowie 209 Franchise-Geschäfte, 2.762 Shop-in-Shops und rund 9.800 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 35 Ländern präsent.



BONITA verfügt über 1.018 eigene Retail-Geschäfte, davon 85 BONITA men Filialen. Die Dachmarke Bonita ist derzeit ausschließlich über eigene Retail-Geschäfte erhältlich.



Darüber hinaus können die Kollektionen beider Marken über die jeweiligen eigenen Online-Shops bezogen werden.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Advisors II LLC baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der TOM TAILOR AG kontinuierlich ab:Der Rückzug der Leerverkäufer des Hedgefonds Citadel Advisors II aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Bekleidungsherstellers TOM TAILOR AG (ISIN: DE000A0STST2, WKN: A0STST, Ticker-Symbol: TTI) hält an.Die Finanzprofis des von Kenneth C. Griffin gegründeten Hedgefonds Citadel Advisors II LLC mit Sitz in Chicago, Illinois, USA haben am 28.11.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,74% auf 0,63% und am 03.12.2018 wieder von 0,63% auf 0,58% der Aktien der TOM TAILOR AG verringert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der TOM TAILOR AG:0,60% Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd (29.11.2018)0,58% Citadel Advisors II LLC (03.12.2018)