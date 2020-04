Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

31,00 EUR +7,45% (23.04.2020, 16:19)



Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

335,10 NOK +3,59% (22.04.2020, 16:25)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA Systems-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA Systems -Aktie:

TMR



Oslo Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (23.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Der Sammel- und Sortierspezialist habe am heutigen Handelstag ein neues Allzeithoch erreicht. Aktuell notiere TOMRA bei 341 Norwegische Kronen (NOK). Damit sei der bisherige Höchststand und der damit einhergehende Widerstand vom Februar 2020 bei 336 Kronen überschritten worden - daraus resultiere ein technisches Kaufsignal für die Aktie.Operativ habe der Konzern zuletzt vermeldet, die Dividende auszusetzen, bis sich die genauen Auswirkungen der Krise abzeichnen würden. Fundamental sei TOMRA mit einer soliden Finanzbasis und geringer Verschuldung gut aufgestellt. Näheres zur aktuellen Auftragslage und weiteren Jahresprognose werde zur Zahlenvorlage für das erste Quartal am 5. Mai erwartet. Bisher habe TOMRA Systems keine Gewinnwarnung ausgesprochen.TOMRA sei in einer absolut aussichtsreichen Branche unterwegs, in der die Nachfrage nach Sammel- und Sortierlösungen auch zukünftig hoch bleiben sollte. Das weltweite Müllaufkommen ufere aus und müsse in den Griff bekommen werden. Pfandrücknahmesysteme seien eine Möglichkeit, um zumindest die Umweltverschmutzung durch Getränkeverpackungen zu reduzieren. Vor allem in China, dem bevölkerungsreichsten Land der Welt, sei noch viel Potenzial vorhanden. Hier baue TOMRA seine Präsenz immer weiter aus. Acht Standorte mit rund 300 Mitarbeiter betreibe TOMRA seit 2010 im Reich der Mitte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie: