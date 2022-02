Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

40,78 EUR -3,62% (21.02.2022, 14:14)



Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

414,60 NOK -4,25% (21.02.2022, 14:01)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA Systems-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMR



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (21.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Die innovativen Sammel- und Sortierlösungen von TOMRA Systems würden rund um den Globus auf eine hohe Nachfrage treffen. Das unterstreiche einmal mehr der jüngste Deal, den die Norweger in Ägypten eingefädelt hätten. In dem nordafrikanischen Land solle eine hochmoderne PET-Flaschen-Recyclinganlage entstehen.Auftraggeber sei BariQ for Techno and Advanced Industries, der größte Produzent von recycelfähigem PET in der MENA-Region. Das Unternehmen reagiere damit auf den steigenden Bedarf des Materials.Der neue Auftrag habe bei der norwegischen Aktie keine Trendwende einleiten können. Im Gegenteil, im schwachen Marktumfeld verliere der Wert weiter an Boden und notiere inzwischen im Bereich der Marke von 40 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie: