TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.TOMRA Systems habe ein durchwachsenes zweites Quartal hinter sich. Größere Überraschungen seien ausgeblieben. Zwar habe TOMRA Systems weitestgehend die Analystenprognosen übertreffen können. Verglichen mit dem Vorjahr sei das Ergebnis jedoch deutlich schwächer ausgefallen.In Q2 habe der Sammel- und Sortierspezialist insgesamt einen Umsatz von 2,319 Mrd. Norwegische Kronen erreicht. Analysten hätten nur 2,29 Mrd. Kronen erwartet. Zwar entspreche das Ergebnis einer minimalen Verbesserung zum Vorjahr (Q2/2019: 2,318 Mrd. Kronen), währungsbereinigt seien die Umsätze jedoch insgesamt um elf Prozent gefallen.Das EBIT habe bei 228 Mio. Kronen gelegen und damit rund 25 Prozent weniger als im Vorjahr betragen (Q2/2019: 302 Mio. Kronen). Analysten hätten ein EBIT von 205 Mio. Kronen erwartet.Erfreulich ausgefallen sei das bereinigte EPS von 1,37 Kronen, nachdem TOMRA Systems im ersten Quartal des Jahres hier einen Verlust von 0,17 Kronen habe ausweisen müssen.Operativ bleibe der Konzern auf Kurs. Die vorhandenen Technologien und Maschinen seien, trotz Coronakrise, am Markt unverändert gefragt.Die TOMRA Systems-Aktie bleibt bei Schwäche kaufenswert, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2020)