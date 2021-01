Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Bundesumweltministerin Svenja Schulze wolle die Vorgaben für Plastikverpackungen verschärfen, um Müll zu vermeiden. Wer Kaffee oder Speisen außer Haus verkaufe, solle demnach ab Januar 2023 auch eine Mehrwegvariante anbieten müssen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf wolle Schulze am Mittwoch im Bundeskabinett einbringen, wie das ARD-Hauptstadtstudio und die Bild am Sonntag berichtet hätten. Darüber hinaus solle die Pfandpflicht erweitert werden, was TOMRA Systems in die Karten spielen könnte.Umfasst wären laut Bild am Sonntag alle Gastronomen, Caterer und Lieferdienste, ausgenommen Betriebe mit weniger als 80 Quadratmeter Fläche und maximal fünf Mitarbeitern. "Noch ist Wegwerfplastik in vielen Restaurants, Imbissen und Cafés die Regel", habe Schulze dem Blatt gesagt. "Mein Ziel ist, dass Mehrweg to go der neue Standard wird. Daher will ich die Gastronomie verpflichten, künftig neben Einweg- auch Mehrwegverpackungen anzubieten."Außerdem solle die Pfandpflicht laut ARD auch auf Fruchtsäfte ohne Kohlensäure erweitert werden. Schulzes Gesetzentwurf sehe gemäß einer EU-Richtlinie außerdem vor, dass Plastikflaschen ab 2025 zu mindestens einem Viertel aus wieder verwertetem Plastik bestehen müssten, habe der Sender berichtet. Online-Händler, die Plastik als Verpackung in Verkehr bringen würden, müssten sich demnach künftig an einem Rücknahmesystem finanziell beteiligen.Als Hersteller von Pfandrücknahme-Automaten könnte TOMRA Systems aus Norwegen von der erweiterten Pfandpflicht bei Flaschen profitieren. Allerdings sollte dieser Umstand sich nur moderat auf das Geschäft mit Sammellösungen, mit denen die Gesellschaft 2019 die Hälfte der Erlöse generierte habe, auswirken.Die mögliche Erweiterung der Pfandpflicht habe nur einen begrenzten Einfluss auf das Geschäft von TOMRA Systems. Allerdings bestehe in den vielen Ländern, die ein solches System noch nicht eingeführt hätten, erhebliches Potenzial.Grundsätzlich bleibt "Der Aktionär" für die Aktie des auf Sammel- und Sortierlösungen spezialisierten Unternehmens optimistisch gestimmt, so Michel Doepke. Die Aktie befinde sich auch unverändert im "Schlag-den-Buffett-Depot" des "Aktionär". (Analyse vom 18.01.2021)Mit Material von dpa-AFX