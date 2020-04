Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

25,79 EUR +3,37% (02.04.2020, 14:29)



Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

288,00 NOK -1,17% (01.04.2020, 16:25)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA Systems-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA Systems -Aktie:

TMR



Oslo Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. Tomra Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (02.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.TOMRA Systems gelte nicht gerade als Dividendenperle. Dennoch locke das norwegische Unternehmen Anleger mit einer soliden Gewinnbeteiligung. Das solle sich nun vorerst ändern: Aufgrund des aktuell unsicheren Marktumfelds wolle der Konzern flexibel bleiben. Ganz gestrichen werde die Ausschüttung aber nicht, sondern nur verschoben. Die Entscheidung über eine mögliche Dividende auf die Hauptversammlung 2021. Im Raum seien eine Dividende 2,75 NOK (Norwegische Kronen) gestanden. Das entspreche aktuell einer Rendite von knapp 1%.Das Unternehmen operiere im Segment von Sammel- und Sortierlösungen, was als gesellschaftlich systemrelevant sei. Dennoch gehe die Lieferung und Montage der Maschinen mit reichlich Kontaktpunkten zu seinen Mitmenschen einher. Da viele Länder diese Kontake unterbinden würden, gehe der Konzern davon aus, dass die Nachfrage vorübergehend sinken werde.TOMRA Systems lege seinen Quartalsbericht am 5. Mai 2020 vor. Eine explizite Gewinnwarnung sei nicht ausgesprochen worden. Aktuell gehe der Konzern davon aus, dass die anhaltenden Turbulenzen sich nur geringfügig auf Auftragseingang und Umsatz auswirken würden. Positive Bilanzeffekte seien durch die Abschwächung der Norwegischen Krone (NOK) gegenüber anderen Währungen zu erwarten, welches sich widerum negativ auf den Cashflow auswirke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie: