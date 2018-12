Tradegate-Aktienkurs TOMRA-Aktie:

19,59 EUR +7,58% (28.12.2018, 10:17)



Oslo-Aktienkurs TOMRA-Aktie:

186,40 NOK -1,69% (27.12.2018)



ISIN TOMRA-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA-Aktie:

TMR



Oslo Ticker-Symbol TOMRA-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. Tomra Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (28.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner, leitender Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der norwegischen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Trotz Sammelstellen bestehe der Restmüll europäischer Haushalte noch zu rund 5% aus Glas. TOMRA habe nun mit Autosort Color eine neue Maschine eingeführt, die selbst kleinste Glasscherben dank Laser erkennt und aussortiert - selbst wenn das Glas nass oder schmutzig sei, sollten 95% richtig erkannt werden.Gebrochen sei im Zuge der allgemeinen Marktkorrektur auch der lange Zeit so stabile Aufwärtstrend der Aktie. Doch während die 38-Tage-Linie gefallen sei, biete die 200-Tage-Linie nun wichtige Unterstützung. Auch die operative Dynamik stimme: TOMRA habe in Q3 beim Umsatz um 21% und beim EBITA sogar überproportional um 35% zugelegt. Die Aussichten seien stark: Die EU wolle bis 2025 eine Recyclingquote von 90% erreichen. Dafür brauche es Sammelsysteme wie die von TOMRA.Das Wertpapier könne sich dem schwachen Umfeld nicht entziehen. Doch die Chancen auf einen Rebound stünden gut.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TOMRA-Aktie: