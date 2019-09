Börsenplätze TOMRA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TOMRA-Aktie:

24,36 EUR -1,38% (25.09.2019, 16:05)



Oslo-Aktienkurs TOMRA-Aktie:

244,60 NOK +2,69% (24.09.2019, 16:25)



ISIN TOMRA-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA-Aktie:

TMR



Oslo Ticker-Symbol TOMRA-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. Tomra Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (25.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Flasche leer? Die TOMRA-Aktie habe seit dem Rekordhoch bei 298,80 Norwegische Kronen Mitte Juni 20 Prozent korrigiert. Interessierte Langfrist-Anleger sollten die Papiere des Recycling-Spezialisten auf diesem Niveau einsammeln. Denn an den Aussichten habe sich für das innovative Unternehmen nichts geändert.Das Unternehmen treffe mit den Sammel- und Sortierlösungen für Plastik, Nahrungsmittel oder auch für die Bergbauindustrie einfach den Nerv der Zeit. Das würden die jüngsten technologischen Fortschritte unterstreichen, aber auch Partnerschaften, die die Norweger zuletzt hätten vermelden können.So arbeite TOMRA ab fortan mit Marel zusammen. Bei dem Partner handle es sich um einen isländischen Maschinenbauer, der sich auf die Lebensmittelindustrie spezialisiert habe. Zukünftig sollten sensorgestützte Sortier- und Verarbeitungstechnologien von TOMRA zum Einsatz kommen, um den Nutzen zu optimieren, Abfall zu reduzieren und die Lebensmittelsicherheit in der globalen Geflügel-, Fleisch- und Fischindustrie zu verbessern.Der norwegische Titel sei mit einem 2020er-KGV von 37 nicht mehr günstig, aber Weltmarktführer würden von den Investoren einfach anders bewertet.Derzeit notiere die TOMRA-Aktie unter der 200-Tage-Linie bei 247,36 Kronen. Kein Beinbruch! Michel Doepke von "Der Aktionär" ist überzeugt, dass die die TOMRA-Aktie in den kommenden Monaten wieder den Weg nach oben einschlägt. (Analyse vom 25.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link