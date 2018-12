XETRA-Aktienkurs TLG IMMOBILIEN-Aktie:

Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A12B8Z4, WKN: A12B8Z, Ticker-Symbol: TLG) ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Deutschland und steht seit mehr als 25 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Es zählen weiterhin insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.



Zum 31. Dezember 2017 beträgt der Immobilienwert EUR 3,4 Mrd. Der EPRA Net Asset Value je Aktie liegt bei EUR 21,84 zum Stichtag. (11.12.2018/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - TLG IMMOBILIEN: Kaufsignal in Arbeit - Long-Positionen nach Ausbruch attraktiv - ChartanalyseBeim Kursverlauf der TLG IMMOBILIEN-Aktie (ISIN: DE000A12B8Z4, WKN: A12B8Z, Ticker-Symbol: TLG) seit Ende 2014 gibt es nur sehr wenig auszusetzen, auch hielten sich bislang größere Korrekturen vergleichsweise in Grenzen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das Papier habe seitdem von einem Kursstand um 10,80 Euro auf ein bisheriges Verlaufshoch von 24,96 Euro bis Mitte Mai dieses Jahres zulegen können und unterstreiche damit seine relative Stärke. Auch die anschließende Korrektur bis zum Sommer dieses Jahres sei innerhalb der diesjährigen Handelsspanne geblieben, seit Anfang Oktober beherrsche wieder ein kurzfristiger Aufwärtstrend das Kursgeschehen und habe die Notierungen bis Mitte November abermals an die Jahreshochs aufwärts gedrückt. Nach einem vorläufigen Dämpfer zurück auf das Niveau von 23,00 Euro hätten sich Bullen das Papier wieder vorgenommen und die Aktie erneut an die Jahreshochs aufwärts gedrückt. Dabei mache der bisherige Kursverlauf einen sehr festen Eindruck, dass ein baldiges Kaufsignal sowie Durchbruch über die Jahreshochs erahnen lasse. Auf diesen Fall sollten sich Investoren unbedingt vorbereiten, um an einem Ausbruch von Anfang an partizipieren zu können.Nach den letzten starken Handelstagen könnte es in der zweiten Wochenhälfte nun zu einem kurzfristigen Dämpfer bei TLG zurück auf das Niveau von etwa 24,10 Euro kommen. Von da an könnten bei entsprechendem Kapitalzufluss schließlich die Jahreshochs attackiert werden, für ein Kaufsignal in Richtung 27,30 Euro müsse aber das Jahreshoch bei 24,96 Euro mindestens per Wochenschlusskurs überwunden werden.Greife jedoch eine ungeahnte starke Flucht der Investoren aus der Aktie um sich und das Papier falle unter 23,74 Euro zurück, müssten hingegen Abgaben auf die darunter gelegene Horizontalunterstützung von 23,25 Euro einkalkuliert werden. Um 23,00 Euro sollte eine Korrektur aber enden, weil sonst Abgaben bis an 21,62 Euro wahrscheinlich würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TLG IMMOBILIEN-Aktie: