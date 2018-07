Börsenplätze TLG IMMOBILIEN-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TLG IMMOBILIEN-Aktie:

22,64 EUR +0,44% (20.07.2018, 11:43)



Tradegate-Aktienkurs TLG IMMOBILIEN-Aktie:

22,30 EUR -1,06% (20.07.2018, 10:47)



ISIN TLG IMMOBILIEN-Aktie:

DE000A12B8Z4



WKN TLG IMMOBILIEN-Aktie:

A12B8Z



Ticker-Symbol TLG IMMOBILIEN-Aktie:

TLG



Kurzprofil TLG IMMOBILIEN AG:



Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A12B8Z4, WKN: A12B8Z, Ticker-Symbol: TLG) ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Deutschland und steht seit mehr als 25 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Es zählen weiterhin insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.



Zum 31. Dezember 2017 beträgt der Immobilienwert EUR 3,4 Mrd. Der EPRA Net Asset Value je Aktie liegt bei EUR 21,84 zum Stichtag. (20.07.2018/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - TLG IMMOBILIEN-Aktie: Kaufsignal kurz vor Aktivierung - ChartanalyseSeit Mai dieses Jahres befindet sich die Aktie des Immobilienkonzerns TLG Immobilien (ISIN: DE000A12B8Z4, WKN: A12B8Z, Ticker-Symbol: TLG) in einer Abschwungphase und erreichte in dieser Woche ein wichtiges Unterstützungscluster. Dieses könnte an jener Stelle nun für eine nachhaltige Trendwende sorgen, sofern der zaghafte Boden tatsächlich regelkonform aktiviert werden kann, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Übergeordnet könne die Aktie von TLG Immobilien auf einen Langfristchart zurückblicken, in dem es gelungen sei von grob 10,90 Euro gegen Ende 2014 auf ein Verlaufshoch von 24,96 Euro bis Mitte Mai dieses Jahres anzusteigen. An dieser Stelle sei der Kursverlauf zur Unterseite abgedreht und habe in den markanten Unterstützungsbereich aus Anfang dieses Jahres um 22,00 Euro sowie die 200-Tage-Durchschnittslinie zurückgesetzt.Das Besondere in diesem Bereich seien die zwei langen Kerzendochte, die auf einen Doppelboden hinweisen und der Aktien den letzten Tagen deutlichen Auftrieb hätten verleihen können. Gelinge es nun noch den kurzfristigen Abwärtstrend auf der Oberseite zu durchbrechen, dürfte sich ein regelkonformes Kaufsignal einstellen und erlaubt es entsprechende Long-Positionen auf diesen Titel aufzubauen.Ausgehend von einem weiteren Kursschub mindestens über das Niveau von 22,75 Euro auf Tagesbasis könnte das beschriebene Kaufsignal aktiviert werden und Kursgewinne zunächst an den EMA 50 bei aktuell 23,01 Euro erlauben zu vollziehen. Darüber bestünde die Möglichkeit eines Kursanstiegs in den Widerstandsbereich aus Mitte Juni um 23,50 Euro und könne für ein Long-Investment herangezogen werden.Weil der Doppelboden noch nicht vollends vollendet worden sei, seien Long-Positionen zunächst noch mit etwas Zurückhaltung einzugehen. Trotzdem könnten Anleger über entsprechende Long-Papiere vom aktuellen Kursniveau bis zur Marke von 23,50 Euro sehr gut partizipieren. Die Verlustbegrenzung ist in jedem Fall noch unterhalb von 21,94 Euro anzusetzen und bei steigenden Notierungen stetig nachzuziehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 20.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link