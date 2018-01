Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

16,90 Euro -1,34% (23.01.2018, 14:34)



NYSE-Euronext-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie;

USD 20,77 -1,19% (23.01.2018, 15:05, vorbörslich)



ISIN TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

883035



Ticker Symbol TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

TEV



NYSE-Euronext-Symbol TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

(23.01.2018/ac/a/n)

San Francisco (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst David Maris von Wells Fargo Advisors:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst David Maris von Wells Fargo Advisors seine Erwartung einer unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA).Die Analysten von Wells Fargo Advisors nehmen auf die Mitteilung von TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. Bezug, wonach die Phase 3-Registrierungsstudie (reslizumab) den primären Endpunkt nicht erreicht hat.TEVA Pharmaceuticals befinde sich damit gegenüber AstraZeneca und GlaxoSmithKline zu einer Zeit im Nachteil, in der sich das Unternehmen bei der Pipeline keine weiteren Rückschläge leisten könne. Subkutanes reslizumab habe zwar nicht besonders im Fokus gestanden, doch sei die Nachricht eine weitere Enttäuschung, so der Analyst David Maris.In ihrer TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Wells das Votum "underperform" sowie das Kursziel von 17,00 USD.Stuttgart-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:16,84 Euro -1,75% (23.01.2018, 14:51)