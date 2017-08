NYSE-Euronext-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie;

Kurzprofil TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel. Im Jahr 2013 erzielte TEVA einen Umsatz von 20,3 Mrd. USD.



Zürich (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse des Analysten Vamil Divan von der Credit Suisse:Laut einer aktuellen Aktienanalyse vertritt Vamil Divan, Analyst bei der Credit Suisse, in Bezug auf die Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) nur noch eine neutrale Haltung.Die Analysten der Credit Suisse sind der Ansicht, dass im Hinblick auf die größten Probleme TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. im Generika-Geschäft in den USA noch keine Anzeichen für eine Stabilisierung zu erkennen sind. Zu den kritischen Faktoren würden die Preiserosion und ein zunehmender Wettbewerb gehören.Angesichts des Fehlens eines Vollzeit-CEO’s oder CFO’s sei es auch schwer daran zu glauben, dass auf mittlere bis langfristige Sicht Aufwärtspotenzial existieren könne, so die Einschätzung des Analysten Vamil Divan.In ihrer TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten der Credit Suisse den Titel von "outperform" auf "neutral" zurück und senken das Kursziel von 39,00 auf 25,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:19,68 Euro -1,12% (04.08.2017, 14:24)Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:19,71 Euro -1,24% (04.08.2017, 14:39)