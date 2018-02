Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

17,02 Euro +9,77% (15.02.2018, 15:08)



NYSE-Euronext-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie;

USD 21,12 +9,06% (15.02.2018, 15:13, vorbörslich)



ISIN TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

883035



Ticker Symbol TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

TEV



NYSE-Euronext-Symbol TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

(15.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceuticals-Aktie: Ritterschlag von Warren Buffett! - AktiennewsDie Investmentholding Berkshire Hathaway hat sich an TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) beteiligt.Das geht aus einem Bericht von Berkshire Hathaway hervor, der die Beteiligungen der Holding mit dem Stichtag Ende 2017 ausweist.Berkshire Hathaway hat dem Bericht zufolge im vierten Quartal 2017 18,875 Mio. TEVA Pharmaceuticals-Aktien im Bestand gehabt.Besonderer Aspekt an der Beteiligung ist der Umstand, dass Warren Buffett's Holding zuvor keine TEVA Pharmaceuticals-Aktie im Portfolio hatte und somit ein Neuengagement einging. Die Kursrückgänge in den letzten Monaten haben bei Berkshire Hathaway offenbar Interesse und die Hoffnung auf höhere Aktienkurse geweckt.Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:17,04 Euro +9,09% (15.02.2018, 14:54)