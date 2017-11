Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

11,34 Euro -3,41% (20.11.2017, 16:57)



NYSE-Euronext-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie;

USD 13,38 -3,40% (20.11.2017, 16:59)



ISIN TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

883035



Ticker Symbol TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

TEV



NYSE-Euronext-Symbol TEVA Pharmaceuticals-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

(20.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse der Analystin Irina Koffler von Mizuho Securities USA:Laut einer Aktienanalyse vertritt Irina Koffler, Aktienanalystin bei Mizuho Securities USA, in Bezug auf die Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) weiterhin eine neutrale Haltung.TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. dürfte einigermaßen gut durch das neue Jahr kommen. Mit einer Stabilisierung des Geschäfts könne gerechnet werden.Falls der neue CEO aggressive Kostenkürzungen in Angriff nehme weitere Assets verkaufe und Streichungen bei der Dividende vornehme, könnte TEVA unter einem Verschuldungsgrad bleiben, der eine Abstufung der Bonitätsnoten nach sich ziehen würde.In ihrer TEVA Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten von Mizuho Securities USA den Titel unverändert mit "neutral" ein, reduzieren aber das Kursziel von 15,00 auf 12,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceuticals-Aktie:11,20 Euro -3,29% (20.11.2017, 16:39)