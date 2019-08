Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:

6,40 Euro -2,44% (08.08.2019, 14:26)



NYSE-Euronext-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie;

USD 7,13 -2,19% (08.08.2019, 14:36, vorbörslich)



ISIN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

883035



Ticker Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEV



NYSE-Euronext-Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

(08.08.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse von Analyst Umer Raffat von Evercore ISI:Umer Raffat, Aktienanalyst beim Investmenthaus Evercore ISI, äußert im Rahmen einer Aktienanalyse zu den Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) nur noch die Erwartung einer durchschnittlichen Kursentwicklung.Die neuesten Mitteilungen von TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. würden für viel mehr Verunsicherung sorgen, sagen die Analysten von Evercore ISI.Die Cash flow-Generierung bei dem Unternehmen sei ein riesiges Problem gewesen. Die Kreditfälligkeiten seien nicht sauber gemanagt worden. Hinzu komme der Umstand, dass die Situation rund um die Opiod-Rechtsstreitigkeiten verworrener werde. Außerdem verlasse der Finanzvorstand das Unternehmen.In ihrer TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse stufen die Analysten von Evercore ISI den Titel von "outperform" auf "in line" zurück.Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:6,34 Euro -1,93% (08.08.2019, 14:03)