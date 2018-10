Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:

18,67 Euro +0,81% (15.10.2018, 15:37)



Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:

18,59 Euro +0,43% (15.10.2018, 15:56)



NYSE-Euronext-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie;

USD 21,45 +0,33% (15.10.2018, 15:56)



ISIN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

883035



Ticker Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEV



NYSE-Euronext-Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

(15.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse der Analystin Liav Abraham von der Citigroup:Liav Abraham, Aktienanalystin bei der Citigroup, spricht für die Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Die Analysten von Citigroup halten die Markteinführung von Ajovy für vielversprechend.TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. verfüge in der Migräne-Indikation über eine neue Blockbuster-Chance.Analystin Liav Abraham bestätigt das Kursziel für die TEVA Pharmaceutical-Aktie von 27,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie: