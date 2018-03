Frankfurt-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:

Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel.

(27.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Toronto (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse von Analyst Randall Stanicky von RBC Capital Markets:Randall Stanicky, Aktienanalyst von RBC Capital Markets, äußert im Rahmen einer Aktienanalyse zu den Aktien des Pharmakonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. ( ISIN US8816242098 WKN 883035 , Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) nunmehr die Erwartung einer sektorkonformen Kursentwicklung.Die Analysten von RBC Capital Markets sorgen sich, da die Markterwartungen an TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. überaus ambitioniert seien. Dies betreffe vor allem das Markengeschäft.Analyst Randall Stanicky fürchtet zunehmende Generika-Konkurrenz für TEVA's Copaxone als auch für fremanezumab.Die These eines mehrere Jahre dauernden Turnarounds werde vom aktuellen Aktienkurs nicht unterstützt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie: