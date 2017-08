Dem Kosmetika-Produzenten Avon (ISIN: US0543031027, WKN: 853836, Ticker-Symbol: AVP) sei es mit einem Kursverlust von nahezu 11% nicht viel besser ergangen. Hier hätten ebenfalls nicht zufriedenstellende Zahlen und eine vorsichtigere Prognose für das Gesamtjahr für Abgabedruck gesorgt.



Demgegenüber habe Fitbit (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT), ein Anbieter von Fitness-Armbändern, die Erwartungen trotz deutlich rückläufiger Einnahmen übertreffen können, was zu einem Kurssprung von über 15% geführt habe.



In Europa habe heute in der Früh der Rückversicherungskonzern Swiss Re (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) sein Ergebnis für das erste Halbjahr vorgelegt. Dabei habe der Konzern gegenüber der Vergleichsperiode einen deutlichen Ergebniseinbruch hinnehmen müssen. (04.08.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA sorgten gestern die veröffentlichten Quartalsergebnisse für erhebliche Bewegung auf Unternehmensebene, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So sei die Aktie des Pharmazeutika-Herstellers TEVA Pharmaceuticals Industries Ltd. (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Euronext-Symbol: TEVA) um 24% gesunken, nachdem sein Q2-Ergebnis enttäuscht habe und auch der Ausblick nach unten habe angepasst werden müssen.