Tradegate-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

20,88 EUR +0,38% (19.09.2019, 09:03)



ISIN TAG Immobilien-Aktie:

DE0008303504



WKN TAG Immobilien-Aktie:

830350



Ticker Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TEG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TAGOF



Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ist ein im MDAX gelistetes börsennotiertes Unternehmen mit einer mehr als 125-jährigen Geschichte. Die TAG versteht sich als langfristiger Bestandshalter und bewirtschaftet deutschlandweit über rund 80.000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen. Der Fokus liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der langfristigen Vermietung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Dort wird attraktiver Wohnraum unter der Wohnmarke TAG Wohnen zu günstigen Preisen angeboten. (04.10.2019/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von Analyst Kai Klose von der Privatbank Berenberg:Kai Klose, Analyst der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie des Immobilienunternehmens TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) und erhöht das Kursziel.Die Aussagen der TAG Immobilien AG auf der Konferenz der Privatbank Berenberg in München hätten den Analysten in seiner positiven Sicht auf die Aktie bekräftigt. Er habe seine Erwartungen an das operative Ergebnis (FFO I) nach oben revidiert, was er mit etwas niedrigeren Finanzierungskosten begründe.Kai Klose, Analyst der Privatbank Berenberg, hebt das Kursziel für die TAG Immobilien-Aktie von 23,50 auf 24 Euro an und bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating "buy". (Analyse vom 03.10.2019)Börsenplätze TAG Immobilien-Aktie:Xetra-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:20,78 EUR -0,67% (02.10.2019, 17:35)