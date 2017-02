XETRA-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

13,025 EUR -0,69% (20.02.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

12,95 EUR +0,30% (21.02.2017, 09:02)



ISIN TAG Immobilien-Aktie:

DE0008303504



WKN TAG Immobilien-Aktie:

830350



Ticker Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TEG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TAGOF



Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) fungiert als Holding eines diversifizierten Immobilienkonzerns, dessen Aktivitäten sowohl den Wohn- und Gewerbeimmobilienbereich wie auch den kompletten Dienstleistungssektor umfassen. Der Fokus der Gesellschaft liegt dabei auf dem deutschen Immobilienmarkt und hier vor allem auf Metropolregionen wie Hamburg, Berlin, München, Leipzig und Nordrhein-Westfalen. Auf Bestandshaltung und Asset Management ausgerichtet, realisiert der Konzern Wertsteigerungspotenziale innerhalb des Portfolios. (21.02.2017/ac/a/d)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Clearance Capital Limited baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der TAG Immobilien AG sichtbar aus:Die Leerverkäufer von Clearance Capital Limited attackieren die Aktien der TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) erneut.Die Finanzprofis von Clearance Capital Limited mit Sitz in London, England, haben am 17.02.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,44% auf 0,53% der Aktien der TAG Immobilien AG angehoben.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hegdefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den TAG Immobilien AG-Aktien:1,01% Whitebox Advisors (18.02.2016)0,77% CQS Convertible and Quantitative Strategies Master Fund Limited (29.07.2013)0,53% Clearance Capital Limited (17.02.2017)0,49% Marshall Wace LLP (16.11.2016)0,49% PSquared Master SICAV Limited (21.10.2015)0,48% LINDEN ADVISORS LP (29.08.2013)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 5,26% der TAG Immobilien-Aktien.Börsenplätze TAG Immobilien-Aktie: