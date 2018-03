Tradegate-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

15,84 EUR -0,09% (28.02.2018, 09:14)



ISIN TAG Immobilien-Aktie:

DE0008303504



WKN TAG Immobilien-Aktie:

830350



Ticker Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TEG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TAGOF



Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ist ein im MDAX gelistetes börsennotiertes Unternehmen mit einer mehr als 125-jährigen Geschichte. Die TAG versteht sich als langfristiger Bestandshalter und bewirtschaftet deutschlandweit über rund 80.000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen. Der Fokus liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der langfristigen Vermietung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Dort wird attraktiver Wohnraum unter der Wohnmarke TAG Wohnen zu günstigen Preisen angeboten. (20.03.2018/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von Analyst Kai Klose von der Berenberg Bank:Kai Klose, Analyst der Berenberg Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienkonzerns TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) und erhöht das Kursziel von 17,30 auf 18 Euro.Die Aussagen des Managements auf einer Investorenveranstaltung in den USA zu Akquisitionen hätten einen positiven Eindruck hinterlassen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Durch die jüngsten Zukäufe sei das Engagement des Hamburger Unternehmens in Ostdeutschland erhöht worden. Ca. 70% des bestehenden Portfolios von derzeit 83.000 Wohnungen würden sich in dieser Region befinden. Der durchschnittliche Multiple für die Akquisitionen im vergangenen Jahr von 12,2x der jährlichen Mieteinnahmen, einschließlich 13,8% für die durchschnittliche Leerstandsquote, liege höher als der Multiple von 10,0x für die Akquisitionen im Jahr zuvor. Dies spiegele die steigenden Preise für Wohnimmobilien in Ostdeutschland wider.Kai Klose, Analyst der Berenberg Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die TAG Immobilien-Aktie bestätigt und das Kursziel von 17,30 auf 18 Euro angehoben. (Analyse vom 20.03.2018)