"Ein solch massiver und gleichzeitiger Rückgang deutet darauf hin, dass für viele Marktteilnehmer die Flucht in sichere Häfen als typische Reaktion in einer Krise nicht mehr ausreicht", sage Mlinaric. Stattdessen habe man eine "Flucht in Cash" gesehen. Am Sonntag (15. März 2020) habe die FED in einer überraschenden Aktion den Leitzins um einen vollen Prozentpunkt gesenkt und weitere geldpolitische Maßnahmen angekündigt. Dazu gehöre unter anderem der Aufkauf von Staatsanleihen für weitere 500 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig habe die FED bestätigt, dass die Probleme am US-Repo-Markt eine stärkere Unterstützung durch die Notenbank erfordert hätten.



Diese Entscheidungen seien so weitreichend gewesen, dass mehrere Marktkommentatoren zu einem Schluss gekommen seien: Würden diese Maßnahmen nicht ausreichen, die Verluste an den Aktienmärkten umgehend zu stoppen, bliebe als Ultima Ratio nur noch eine vollständige Schließung der Börsen. Zumindest solange, bis sich die Situation wieder beruhige. Kurz nach Veröffentlichung der Verlautbarung habe der Handel für den S&P 500-Future geöffnet. Dieser sei umgehend deutlich abgesackt, sodass der Handel ausgesetzt worden sei.



Sicher sei, dass die Volkswirtschaften im aktuellen Umfeld Probleme hätten. Die meisten Investoren dürften ihre Bewertungsmodelle bereits entsprechend anpassen. "Am Montag aber schien es so, als würden fundamentale Überlegungen keine Rolle mehr spielen", sage Mlinaric. Vielmehr schien sich eine systemische Unsicherheit breit zu machen, so die Experten von Quant.Capital Management. "Bleiben die Gesetzmäßigkeiten des Marktes erhalten oder droht uns ein in Panik geborenes System zentraler Marktsteuerung? Werden Anleger auch weiterhin frei im Markt über ihr Eigentum verfügen können", frage Mlinaric?



Ob Aussagen wie die von Finanzminister Steven Mnuchin, man werde alles dafür tun, um die Märkte offen zu halten, oder die von Stacey Cunningham, President der NYSE, sie glaube nicht, dass Marktschließungen ein gutes Mittel seien, zu einer nachhaltigen Beruhigung der Debatte beitragen könnten, werde sich noch zeigen. "Die am Sonntag in den Fokus gerückte Systemdebatte stellt einen neuen Risikofaktor für die Märkte dar", so Mlinaric. Die ausgelöste Erschütterung könnte nachhallen. "Jede Fortführung der Debatte kann Liquiditätsängste bei Investoren schüren und massive Auswirkungen auf die Märkte mit sich bringen", sage Mlinaric. (17.03.2020/ac/a/m)





