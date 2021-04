Synlab selbst strebe für sich einen Bruttoerlös von 400 Mio. Euro an, mit dem die Verschuldung gesenkt werden solle. Die Gesamtkapitalisierung läge mit der Preisspanne zwischen 4 und 5 Mrd. Euro. Das Angebot solle an diesem Montag starten und voraussichtlich am 27. April enden, bevor der erste Handelstag für den 30. April geplant sei.



Synlab sei 2015 aus der Fusion der beiden Labordienstleister Labco und Synlab hervorgegangen. Das Unternehmen mit Sitz in München beschäftige derzeit rund 20.000 Mitarbeiter. Es sei nach eigenen Angaben der größte europäische Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen nach Umsatz und durchgeführten Tests.



Synlab sei in einem großen Wachstumsmarkt für diagnostische Tests tätig. Das globale Volumen sei 2019 auf über 200 Mrd. Euro geschätzt worden, davon 90 Mrd. Euro in Regionen, in denen Synlab heute aktiv sei. Seit Beginn der Corona-Krise habe die Gruppe ihre starke Plattform dazu genutzt, um gemeinsam mit nationalen Gesundheitssystemen und Regierungen SARS-CoV-2-Tests und -Testverfahren zu entwickeln und umzusetzen. Die Gruppe sei der erste Labordienstleister in Europa gewesen, der PCR-Testungen auf SARS-CoV-2 im industriellen Maßstab angeboten habe.



Mit Synlab komme ein spannendes Unternehmen aus dem Gesundheitssektor neu an die Börse.



