Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen für Lebensmittel. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 3,5 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2020 gehört das Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die fest zum täglichen Leben gehören. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden.







Hannover (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF).In Q1/2021 habe Symrise den Umsatz um 3,5% auf EUR 949,6 Mio. steigern können. Das organische Wachstum sei mit 10,5% sogar noch deutlich dynamischer gewesen, Währungseffekte (-7,0 Prozentpunkte) hätten aber für erheblichen Gegenwind gesorgt. Bei der Umsatzentwicklung hätten zudem Nachholeffekte, deren Umfang allerdings nicht beziffert worden sei, eine Rolle gespielt. Im Dezember 2020 habe ein Cyberangriff zeitweise zu starken Einschränkungen der Geschäftsabläufe geführt, wodurch Lieferrückstände entstanden seien, die aber inzwischen vollständig abgearbeitet seien. Angaben über die Ergebnisentwicklung enthalte der Bericht für den Zeitraum Januar bis März 2021 nicht. Erst im Halbjahresbericht, der am 5. August veröffentlicht werden solle, informiere das Unternehmen auch über die Gewinngrößen.Auch in Q1/2021 habe die Corona-Pandemie den Geschäftsverlauf von Symrise geprägt. Gefragt gewesen seien vor allem Anwendungen für Hygiene und Mundpflege, das Kochen zu Hause und für Heimtiernahrung, während das Geschäft mit Duftstoffen und Sonnenschutz-Produkten unter den Corona-bedingten Einschränkungen gelitten habe. Insgesamt könne der Jahresauftakt für Symrise als gelungen bezeichnet werden. Dabei hätten allerdings auch Nachholeffekte im Zusammenhang mit der letztjährigen Cyberattacke geholfen. Sowohl den Ausblick für das Gesamtjahr 2021 als auch die Mittelfristziele habe das Management bestätigt.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, behält sein Kursziel von EUR 104,00 und das "halten"-Empfehlung für die Aktie von Symrise bei. (Analyse vom 30.04.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Symrise AG: - Keine vorhanden.Börsenplätze Symrise-Aktie: