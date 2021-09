Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:

Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen für Lebensmittel. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 3,5 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2020 gehört das Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die fest zum täglichen Leben gehören. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (27.09.2021/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Symrise-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Symrise-Aktie (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Von November 2020 habe Juni 2021 die Aktie nach einer Korrekturbewegung eine inverse SKS gebildet. Anschließend sei der Wert auf das aktuelle Allzeithoch bei 127,15 EUR angezogen. In den letzten Wochen habe er aber Gewinnmitnahmen hinnehmen müssen. Am letzten Montag sei die Aktie auf die Nackenlinie der inversen SKS bei aktuell 115,56 EUR zurückgefallen. Eine kleine Erholung sei aber am EMA 50 gescheitert. Am Freitag sei der Wert wieder in die Nähe der Nackenlinie abgefallen.AusblickDie Symrise-Aktie befinde sich in einer entscheidenden Situation. Gelinge ein Ausbruch über den EMA 50 bei aktuell 120,14 EUR, dann könnte es zu einer Rally bis 127,15 EUR und 138-139 EUR kommen. Sollte der Wert allerdings unter den EMA 200 bei aktuell 113,47 EUR abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 102,95 EUR oder sogar 95,88 EUR kommen. (Analyse vom 27.09.2021)Börsenplätze Symrise-Aktie:XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie116,15 EUR -2,64% (24.09.2021, 17:35)