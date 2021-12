XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie

Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen für Lebensmittel. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 3,5 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2020 gehört das Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die fest zum täglichen Leben gehören. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (07.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aromen- und Dufthersteller Symrise wolle mit der Übernahme von Giraffe Foods seine Palette an Geschmackslösungen erweitern und gezielt in Nordamerika durchstarten. Die Transaktion solle noch vor Ende des Jahres 2021 abgeschlossen werden. Davon könnte auch die Aktie profitieren.Giraffe Foods habe im letzten Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von über 25 Prozent auf rund 80 Millionen Euro verzeichnet. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen bewahrt worden.Beide Unternehmen "teilen eine ähnliche Kultur", so CEO Ari Powell von Giraffe Foods. Sie würden beispielsweise den Fokus darauf setzen, die Produkte so kundenspezifisch wie möglich zu gestalten. Neben neuen Soßen, Würzungen und Getränkekonzentraten bringe Giraffe Foods auch nachhaltige Verpackungen in die Übernahme mit ein.Jean-Yves Parisot, Chef des Segments Flavor & Nutrition bei Symrise, sehe in der Zusammenarbeit großes Marktpotenzial: "Durch die Kombination der Flavor & Nutrition-Expertise von Symrise mit den Fähigkeiten von Giraffe Foods im Bereich kundenspezifischer Rezepturen wollen wir ein führender Anbieter von integrierten Geschmackslösungen in Nordamerika werden."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Symrise-Aktie: