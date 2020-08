Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:

110,70 EUR +2,64% (06.08.2020, 10:24)



ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie:

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SY1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SYIEF



Kurzprofil Symrise AG:



Die Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von 3.154 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. (06.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) unter die Lupe.Nach starken Zahlen habe der Holzmindener Konzern die Prognose für das laufende Jahr angehoben. Die Symrise-Aktie steuere damit wieder auf ein neues Rekordhoch zu. Im Juli habe das Hoch bei 111,45 Euro gelegen. Auch ein DAX-Aufstieg scheine für Symrise angesichts der guten Zahlen nach wie vor möglich. Der Online-Essens-Lieferdienst Delivery Hero dürfte als Wirecard-Ersatz zwar derzeit die Nase vorn haben. Doch zum ordentlichen Anpassungstermin im September könnte auch der Chemiekonzern Covestro auf der Kippe stehen, dann würde Symrise bereitstehen - zumal die Milliarden-Übernahme von Siemens Healthineers, die den Medizintechnikkonzern mit ziemlicher Sicherheit in den DAX spülen werde, erst im kommenden Jahr abgeschlossen sein werde.Das Geschäft von Symrise brumme. Aromastoffe würden immer gefragter. Beispielsweise könnte der Megatrend zu mehr Fleischersatz für hohe Nachfrage sorgen. Die Wachstumsstory sei noch nicht zu Ende. Anleger sollten die Gewinne weiter laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Symrise-Aktie:XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie110,90 EUR +2,69% (06.08.2020, 10:12)