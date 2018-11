SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:

Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (06.11.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF).Auf Basis der 9M18-Ergebnisse erhöhe der Analyst seine EPS-Prognose für GJ 2018E um 5,8% auf CHF 5,85 je Aktie. Für GJ 2019/20E würden seine Gewinnprognosen leicht um 1% bzw. 2% nach oben korrigiert, und zwar auf CHF 8,91 und CHF 10,54 je Aktie.Unter Berücksichtigung der leicht nach oben korrigierten Gewinnprognosen und eines etwas tiefer als erwarteten Eigenkapitals würden die Sum-of-the-Parts-Bewertung und das Kursziel unverändert bei CHF 100 bleiben.Auf Basis des hohen SST-Solvabilitätskoeffizienten von 285% könne Swiss Re seine Strategie mit den folgenden Prioritäten voll umzusetzen: i) Sicherung der Dividende, ii) Finanzierung organischen Wachstums und ggf. M&A sowie iii) Kapitalrückzahlung an Anleger, sofern werthaltige Wachstumschancen ausbleiben würden. Bei der ordentlichen Dividende bleibe Swiss Re auf Kurs, um die Dividende je Aktie (DPS) von CHF 5,0 auf CHF 5,25 je Aktie zu erhöhen (derzeit erfreuliche Rendite von 5,9%).Der Analyst sei weiter der Ansicht, dass sich der P&C-Rückversicherungsmarkt in Bezug auf die Preissetzung langsam, wenn auch in kleinen Schritten, verbessere. L&H Re zeige weiterhin eine starke Dynamik und die erzielten Wertgewinne würden künftig in den Gewinn nach US-GAAP fließen. Vor diesem Hintergrund bestätige er seine positive Anlagebeurteilung. Die robuste Solvenzposition und die nach wie vor starke Cashgenerierung würden Gutes für die Dividende verheißen. Der Titel werde mit einem Buchwert von 0,93 und einem EPS für GJ 2019E von 10,0 gehandelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Swiss Re-Aktie:Xetra-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:78,32 EUR +0,31% (06.11.2018, 09:04)