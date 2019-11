SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Life-Aktie:

Die Swiss Life-Gruppe (ISIN: CH0014852781, WKN: 778237, Ticker-Symbol: SLW, SIX Swiss Ex: SLHN) ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten an.



Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Deutsche Proventus und Chase de Vere wählen anhand des Best-Select-Ansatzes die für ihre Kunden passenden Produkte am Markt aus. Swiss Life Asset Managers öffnet institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen. Swiss Life unterstützt multinationale Unternehmen mit Personalvorsorgelösungen und vermögende Privatkunden mit strukturierten Vorsorgeprodukten.



Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Zur Swiss Life-Gruppe gehören auch die beiden Tochtergesellschaften Livit und Corpus Sireo. Die Gruppe beschäftigt rund 7.600 Mitarbeitende und rund 4.500 lizenzierte Finanzberaterinnen und -berater. (11.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Life-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Fössmeier von Vontobel Research:Simon Fössmeier, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Swiss Life-Aktie (ISIN: CH0014852781, WKN: 778237, Ticker-Symbol: SLW, SIX Swiss Ex: SLHN).Emission von Anleihen: Swiss Life habe die Platzierung erstrangiger Green Bonds bekannt gegeben. Die Anleihen bestünden aus drei Tranchen: 1. CHF 250 Mio., Fälligkeit 2021, Rendite von -0,35%; 2. CHF 200 Mio., Fälligkeit 2025, Coupon 0%; 3. CHF 150 Mio., Fälligkeit 2029, Coupon 0,35%. Die Anleihen seien bei Investoren am Markt für Schweizer-Franken-Papiere platziert worden. Der Erlös werde für Investitionen in Immobilien verwendet. Fössmeier halte eine Rendite von rund 3,5% für realistisch.Garantierte Mindestrendite: Der Bundesrat habe für alle fünf Anbieter der Branche (Swiss Life, Bâloise, Helvetia, Allianz Suisse und Pax Leben) beschlossen, die garantierte Mindestrendite im BVG-Geschäft (zweite Säule des schweizerischen Vorsorgesystems) für 2020 bei 1% zu belassen. Presseberichten zufolge habe die BVG-Kommission berechnet, dass eine niedrigere Rendite erforderlich sei, wolle die Rendite von 1% jedoch beibehalten, um das Vertrauen in die zweite Säule zu stärken. Zur Begründung habe sie auf die positive Wertentwicklung von Aktien, Nicht-Staatsanleihen und Immobilien verwiesen.Fössmeier passe seine EPS-Prognose für die Anleihenemission nicht an, da die Erlöse nicht sofort, sondern entsprechend der Fälligkeit der Anleihen investiert würden. Je nachdem welche Einheit die Erlöse investieren werde, sei zudem der Anlageertrag von der gesetzlichen Quote abhängig. Die stabile Mindestrendite im BVG-Geschäft sei keine Überraschung. Die Margen seien zwar knapp, dennoch würden die Unternehmen eine Zinsmarge von etwa 100 Bp erzielen.