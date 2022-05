Tradegate-Aktienkurs Swedish Match-Aktie:

Kurzprofil Swedish Match AB:



Das schwedische Unternehmen Swedish Match (ISIN: SE0015812219, WKN: A3CNFX, Ticker-Symbol: SWMC, NASDAQ Stockholm-Symbol: SWMA) entwickelt, produziert und vertreibt unterschiedliche Marken in den Bereichen Tabak und Schnupftabak sowie Zigarren und Kautabak. Zudem gehören Streichhölzer und Feuerzeuge zum Sortiment. Die unterschiedlichen Produkte des Unternehmens werden in sechs Ländern hergestellt und in der ganzen Welt verkauft. In Schweden besitzt der Konzern eine eigene Vertriebsgesellschaft, über die sämtliche Verkäufe abgewickelt werden. Auf dem internationalen Markt wird das Sortiment über Distributionspartner an die Kunden verkauft. Neben großen Handelsketten beliefert Swedish Match auch Supermärkte, Tankstellen sowie größere und kleinere Fachgeschäfte. Das Unternehmen vertreibt Snus der Marke "General", "Red Man"-Tabak oder "Feudor"-Streichhölzer. (03.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Swedish Match-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Swedish Match AB (ISIN: SE0015812219, WKN: A3CNFX, Ticker-Symbol: SWMC, NASDAQ Stockholm-Symbol: SWMA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die LupeDie Inflationsrate in der Euro-Zone habe mit 7,5 Prozent im April den sechsten Monat in Folge ein Rekordhoch erreicht. Das BIP-Wachstum habe im ersten Quartal des Jahres allerdings nur 0,2 Prozent betragen. Ähnlich sehe es in den USA aus mit einem Anstieg der Preise von 8,5 Prozent im März und einem BIP-Rückgang von 1,4 Prozent.Vor diesem Hintergrund habe die Credit Suisse ihre favorisierten Aktien für eine drohende Stagflation genannt. Die Bank bevorzuge in Zeiten zurückgehender Wirtschaftsaktivitäten und steigender Inflation Werte aus den Bereichen Rohstoffe beziehungsweise Energie und Verbrauchsgüter, aber auch einige Wachstumswerte. Diese Sektoren würden im Falle einer Stagflation am besten performen.Die meisten Mobilfunkanbieter in Großbritannien hätten in den Telefonverträgen inflationsbedingte Preiserhöhungen verankert. Als einen Favoriten nenne die Credit Suisse daher Telefónica ( ISIN DE000A1J5RX9 WKN A1J5RX ), da das Mobilfunkunternehmen durch seine Partnerschaft mit Vodafone seine Preise an die Inflation geknüpft habe. Deutsche Post oder das Tabakunternehmen Swedish Match halte die Bank außerdem Unternehmen mit stabilen Gewinnen und einer geringen Anfälligkeit für steigende Rohstoffpreise für eine sinnvolle Investition. Hier nenne die Credit Suisse unter anderem die Pharmakonzerne Johnson & Johnson und Sanofi als Beispiele.Sowohl die Deutsche Post als auch Johnson & Johnson und Sanofi befänden sich auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Bei den Mobilfunkkonzernen bevorzugt "Der Aktionär" andere Werte wie etwa die Deutsche Telekom oder Vodafone, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Swedish Match-Aktie: