45,90 EUR +2,02% (10.09.2018, 10:14)



45,83 EUR +1,30% (10.09.2018, 10:15)



SE0000310336



900439



SWM



Das schwedische Unternehmen Swedish Match (ISIN: SE0000310336, WKN: 900439, Ticker-Symbol: SWM) entwickelt, produziert und vertreibt unterschiedliche Marken in den Bereichen Tabak und Schnupftabak sowie Zigarren und Kautabak. Zudem gehören Streichhölzer und Feuerzeuge zum Sortiment. Die unterschiedlichen Produkte des Unternehmens werden in sechs Ländern hergestellt und in der ganzen Welt verkauft. In Schweden besitzt der Konzern eine eigene Vertriebsgesellschaft, über die sämtliche Verkäufe abgewickelt werden. Auf dem internationalen Markt wird das Sortiment über Distributionspartner an die Kunden verkauft. Neben großen Handelsketten beliefert Swedish Match auch Supermärkte, Tankstellen sowie größere und kleinere Fachgeschäfte. Das Unternehmen vertreibt Snus der Marke "General", "Red Man"-Tabak oder "Feudor"-Streichhölzer. (10.09.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Swedish Match-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Swedish Match (ISIN: SE0000310336, WKN: 900439, Ticker-Symbol: SWM) unter die Lupe.Das Wertpapier sei in den letzten Wochen nicht zu halten gewesen. Von 35 Euro sei es bis auf 50 Euro nach oben gegangen. Der Abstand von der wichtigen 200-Tage-Line habe fast 30% betragen. Das sei zu viel des Guten gewesen.Hinzu sei gekommen, dass Jeffries den Titel mit einem neuen Kursziel von umgerechnet 39,70 Euro versehen habe. Swedish Match würde die hochgesteckten Erwartungen bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen am 26.10 nicht erfüllen können, so Jeffries.Es gebe jedoch auch positive Neuigkeiten: Eine neue Studie bescheinige dem Snus-Markt für die kommenden sieben Jahre ein Wachstum von 11,3% pro Jahr auf 1,87 Billionen USD.Fundamental sei die Swedish Match-Aktie sicherlich nicht günstig. Umsatz 1,3 Mrd. Euro in 2018 bei einem Börsenwert von fast acht Mrd. Euro. Die Wachstumsraten sprechen für Kontinuität, was die hohe Bewertung rechtfertig, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link