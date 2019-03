Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Swedbank AB:



Swedbank AB (ISIN: SE0000242455, WKN: 895705, Ticker-Symbol: FRYA, Stockholm Ticker-Symbol: SWED-A) ist eine Unternehmensgruppe, die im Bereich Finanzdienstleistungen tätig ist. Die Geschäftsfelder der Swedbank sind in Bankwesen Schweden, Großunternehmen und Institutionen, Baltic Banking und Vermögensverwaltung gegliedert und werden durch den Bereich Konzernfunktionen strategisch und administrativ unterstützt. Der Konzern bietet Privatpersonen, Unternehmen, Organisationen und öffentliche Einrichtungen eine umfangreiche Palette an Bankdienstleistungen an. Diese beinhalten neben den traditionellen Bankgeschäften auch Kapitalbildung, Darlehen und Finanzierungen.



Zusätzlich offeriert der Konzern e-trading für alle Kapitalmarktprodukte wie auch Investmentfonds, Vermögensberatung und Vermögensverwaltung, Versicherungen und individuelle Vorsorgepläne. In Schweden werden mehr als 270 Bankfilialen unterhalten. Darüber hinaus ist die Swedbank AB in den baltischen Ländern Estland, Lettland und Litauen mit über 170 Filialen vertreten. International ist die Swedbank über Ihre Tochtergesellschaft in Luxemburg sowie über Niederlassungen und Geschäftsstellen in Norwegen, Finnland, Dänemark, China, Südafrika und den USA tätig. Die Swedbank betreut über sieben Millionen Privatkunden und rund 600.000 Geschäftskunden. Die Geschäftsaktivitäten in Russland und in der Ukraine wurden Mitte 2013 eingestellt. (28.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Swedbank-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur von "Der Aktionaer", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Swedbank (ISIN: SE0000242455, WKN: 895705, Ticker-Symbol: FRYA, Stockholm Ticker-Symbol: SWED-A) unter die Lupe.Der Geldwäscheskandal bei der Danske Bank ziehe immer weiter Kreise. Nach der jüngsten Ausweitung der Ermittlungen müsse nun auch Swedbank-Chefin Birgitte Bonnesen ihren Hut nehmen. Die Aktie sei nach anhaltenden, heftigen Kursverlusten zeitweise vom Handel ausgesetzt worden. Auch die Deutsche Bank sei in den Skandal verwickelt.Die mutmaßliche Verwicklung der Swedbank in den Geldwäscheskandal bei der Danske Bank fordere personelle Konsequenzen: Der Aufsichtsrat habe am Donnerstag Vorstandschefin Birgitte Bonnesen entlassen. "Die Entwicklungen der letzten Tage haben enormen Druck auf die Bank erzeugt", habe es in einem Statement von Verwaltungsratschef Lars Idermark geheißen. Man habe sich daher entschieden, Bonnensen ihres Amtes zu entheben.Im Vorfeld der Hauptversammlung am heutigen Donnerstag hätten auch Investoren den Druck erhöht und gedroht, dem Vorstand die Entlastung zu verweigern. Während der Suche nach einem dauerhaften Nachfolger solle nun Finanzchef Anders Karlsson interimsweise die Geschäfte leiten.Zuvor habe die schwedische Behörde für Wirtschaftskriminalität ihre Voruntersuchungen gegen die Swedbank ausgeweitet und am Mittwoch den Hauptsitz des Geldhauses nahe Stockholm durchsucht. Neben der unerlaubten Offenlegung von Insider-Informationen gehe es dabei inzwischen auch um den Verdacht auf schweren Betrug.Die Swedbank habe die Razzia am Mittwoch bestätigt, gleichzeitig aber erklärt, dass es derzeit keinen Verdacht gegen eine konkrete Person oder rechtliche Einheit, eine Straftat begangen zu haben. Dennoch sei die Aktie am Mittwoch um rund 12% eingebrochen. Da sich die Talfahrt am Donnerstagmorgen zunächst fortgesetzt habe, sei die Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt worden.Ende Februar sei bekannt geworden, dass im Zusammenhang mit den Geldwäsche-Aktivitäten der Danske Bank in Estland auch bei der Swedbank verdächtige Transaktionen festgestellt und entsprechende Hinweise großzügig ignoriert worden seien. Insgesamt sollten über eine Filiale des dänischen Instituts zwischen 2007 und 2015 verdächtige Zahlungen im Volumen von 200 Milliarden Euro geflossen sein - ein Großteil davon auch über Konten der Deutschen Bank, die bei den Transaktionen als Korrespondenzbank fungiert habe.Den damaligen Danske-Chef Thomas Borgen sei bereits im Oktober 2018 zurückgetreten. Für die Geldwäschevorwürfe würden sich neben dänischen, schwedischen und estnischen Ermittlern inzwischen unter anderem auch Behörden in weiteren baltischen Ländern und den USA interessieren. (Analyse vom 28.03.2019)