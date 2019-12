SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:

276,30 CHF -1,00% (17.12.2019, 11:27)



ISIN Swatch Group-Aktie:

CH0012255151



WKN Swatch Group-Aktie:

865126



Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

UHR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

SWGAF



Kurzprofil Swatch Group:



Die Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) ist eine internationale Gruppe, die in der Herstellung und dem Verkauf von Fertiguhren, Schmuck, Uhrwerken und Komponenten tätig ist.



Die Swatch Group fertigt nahezu sämtliche Bauteile, die von ihren achtzehn Uhrenmarken benötigt werden, und Unternehmen der Swatch Group beliefern zudem auch Dritthersteller von Uhren in der Schweiz und der ganzen Welt mit Uhrwerken und Komponenten. Besuchen Sie unbedingt die Websites unserer Marken, um mehr über ihre außergewöhnlichen Produkte zu erfahren.



Weiter nimmt die Swatch Group eine führende Position in der Herstellung und dem Verkauf von elektronischen Systemen ein, die in der Uhrenindustrie und anderen Branchen Einsatz finden.



Die Swatch Group beschäftigt mehr als 35.400 Personen in über 50 Ländern. Für das Jahr 2017 betrug der Nettoumsatz 7,960 Milliarden Schweizer Franken (2016: 7,553), der Nettogewinn 755 Millionen Schweizer Franken (2016: 593). (17.12.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Swatch Group-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Uhrenherstellers Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF).Nach dem endgültigen Entscheid der WEKO im Jahr 2014 habe die Swatch Group die Lieferungen von mechanischen Uhrwerken durch die ETA an Dritte bis 2019 reduzieren können (55% des Niveaus von 2011). Im Jahr 2012 habe die Swatch Group bei den Uhrwerken einen Marktanteil von rund 70% gehabt. Somit hätte die Swatch Group ab 2020 selber bestimmen können, an wen sie Uhrwerke liefern wolle. Nun solle der ETA aber ab 2020 ein Lieferverbot durch die WEKO auferlegt werden.Ein Verbot der Lieferung von ETA-Uhrwerken an Dritte würde keinen Sinn machen: Im Jahr 2018 seien 7,5 Mio. mech. Uhren und 1,0 Mio. mech. Uhrwerke exportiert worden - wenn man den Schweizer Markt hinzurechne, mache dies insgesamt rund 8,8 Mio. mech. Uhrwerke. Weber schätze, dass die Swatch Group 4 Mio. Uhrwerke produziert und 0,5 Mio. an Dritte verkauft habe (Umsatz CHF 60 Mio.; 2012 seien es rund 1 Mio. Uhrwerke gewesen). Derzeit sei Selitta (Vont E: 1,2 Mio. Uhrwerke) bereits Hauptlieferant anderer Uhrenmarken und es gebe auch andere Alternativen (Ronda, Concepto, Soprod, Vaucher). Deshalb sehe der Analyst keinen Grund, warum die Swatch Group nicht die Möglichkeit erhalten sollte, an Dritte zu liefern.Ein WEKO-Stopp der Lieferungen von ETA-Uhrwerken an Drittparteien ab 2020 ergebe keinen Sinn. Ein solcher Schritt würde sich primär auf kleinere Uhrmarken auswirken, da dann Selitta zur Hauptbezugsquelle für mechanische Uhrwerke würde - während die Big Players im Markt (Rolex, Patek, Richemont etc.) ohnehin mit eigenen Werke arbeiten würden. Besonders die zu Richemont und auch LVMH gehörenden Hersteller hätten in den letzten Jahren ihre eigene Uhrwerkproduktion aufgebaut. Für Swatch Group würde das Ganze lediglich 0,7% des Konzernumsatzes ausmachen, gleichzeitig aber die Kapazitätsauslastung verringern.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Swatch Group-Aktie. Das Kursziel laute CHF 270. (Analyse vom 17.12.2019)Börsenplätze Swatch Group-Aktie:L&S-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:250,60 EUR -0,99% (17.12.2019, 11:42)