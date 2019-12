ISIN Swatch Group-Aktie:

CH0012255151



WKN Swatch Group-Aktie:

865126



Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

UHR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Swatch Group-Aktie:

SWGAF



Kurzprofil Swatch Group:



Die Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF) ist eine internationale Gruppe, die in der Herstellung und dem Verkauf von Fertiguhren, Schmuck, Uhrwerken und Komponenten tätig ist.



Die Swatch Group fertigt nahezu sämtliche Bauteile, die von ihren achtzehn Uhrenmarken benötigt werden, und Unternehmen der Swatch Group beliefern zudem auch Dritthersteller von Uhren in der Schweiz und der ganzen Welt mit Uhrwerken und Komponenten. Besuchen Sie unbedingt die Websites unserer Marken, um mehr über ihre außergewöhnlichen Produkte zu erfahren.



Weiter nimmt die Swatch Group eine führende Position in der Herstellung und dem Verkauf von elektronischen Systemen ein, die in der Uhrenindustrie und anderen Branchen Einsatz finden.



Die Swatch Group beschäftigt mehr als 37.000 Personen in über 50 Ländern. Für das Jahr 2018 betrug der Nettoumsatz 8,475 Milliarden Schweizer Franken (2017: 7,960), der Nettogewinn 867 Millionen Schweizer Franken (2017: 755). (20.12.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Swatch Group-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Uhrenherstellers Swatch Group (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker-Symbol: UHR, NASDAQ OTC-Symbol: SWGAF).Die WEKO verlängere die aktuelle Situation ins kommende Jahr, was bedeute, dass Swatch Group 2020 gerade mal 0,5 Mio. Uhrwerke ausliefern dürfe, dies aber nur an kleine bzw. mittelgroße Hersteller (Def. unklar). Der so generierten Umsatz dürfte bei CHF 60 Mio. liegen (= 0,7% des Konzernumsatzes). Nach Schätzung des Analysten weise Swatch Group einen Anteil an den mechanischen Uhrwerken (ohne Produktion für Eigenbedarf) von rund 30% auf, während der von Selitta bei über 50% liege.Die Kommunikation durch die WEKO sei unklar und sorge bei allen Betroffenen für reichlich Unsicherheit. Es wäre daher hilfreich, wenn die Behörde hier schnellstmöglich einen definitiven Entscheid treffen würde. Zumindest kurzfristig belaste die Situation Swatch Groups Umsatz (VontE: weniger als 1%).Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Swatch Group-Aktie. Das Kursziel laute CHF 270,00. (Analyse vom 20.12.2019)Börsenplätze Swatch Group-Aktie:L&S-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:238,60 EUR -3,79% (20.12.2019, 07:32)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swatch Group-Aktie:269,30 CHF -0,33% (20.12.2019, 09:57)